مطار العريش الدولي ينتظر وصول طائرة مساعدات ألمانية

استعد مطار العريش الدولي شمال سيناء، لاستقبال طائرة قادمة من ألمانيا محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، حيث يتستقبل المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، دايكي بوتسل، والسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان، الطائرة ،اليوم الثلاثاء، لدى وصولها إلى مطار العريش الدولي.



وتضم المساعدات نحو 120 خيمة ذات سعة واسعة لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني خاصة النازحين الى مناطق جنوب قطاع غزة.



مستشفى بئر العبد:



من ناحية أخرى، قام المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، دايكي بوتسل، والسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان، بزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفى بئر العبد المركزي.



ومن المنتظر عقد لقاء مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش.

