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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف موقع ‏المطلة الإسرائيلي وتحقيق إصابات مؤكدة

ارشيفي
ارشيفي

 

أعلن حزب الله اللبناني إستهداف ‏عناصره عند الساعة ‌‌‏11:05 من ظهر‎ ‌‏اليوم ‏الثلاثاء، موقع  ‏المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيرا الي انه تم تحقيق إصابات مؤكدة.‏

وقال حزب الله في بيانه : هذا الهجوم جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة

وكانت قوات الاحتلال قصفت بمدفعيتها أطراف بلدة رميش جنوب لبنان.

كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط في جنوب لبنان وصولا الى مشارف مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.

واستهدفت قوات الاحتلال بعد فجر اليوم، برماياته الرشاشة محيط عيتا الشعب والناقورة.

كما أطلقت قوات الاحتلال أيضا القنابل المضيئة طيلة الليل الماضية .

 

حزب ‏المطلة الناقورة

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