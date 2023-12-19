بعد اعتراض 3 صواريخ.. إغلاق مطار تل أبيب

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم إغلاق مطار تل أبيب بعد اعتراض 3 صواريخ وسقوط رابع بمنطقة مفتوحة.

وكانت أنفجارات ضخمة هزت تل أبيب وضواحيها بعد رشقات صاروخية كبيرة أطلقت من غزة.

كما تم إطلاق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وكان قد سمع في وقت سابق دوي انفجارات قرب كريات شمونة الإسرائيلية.

وكان قد استشهد 67 فلسطينياً جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 29 فلسطينياً استشهدوا في قصف استهدف مربعاً سكنياً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب العشرات بجروح.

كما استشهد نحو 22 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مخيمات البريج والنصيرات وسط قطاع غزة .

في سياق متصل واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقد استهدف القصف مربعات سكنية كاملة، مما أدى لاستشهاد 16 فلسطينياً، ولا يزال العشرات من الفلسطينيين تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي في المخيم.