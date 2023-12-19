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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي أكثر الفرق خسارة .. تعليق مثير من خالد الغندور

الغندور
الغندور

علق خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي خسارة الأهلي أمام الفريق البرازيلي فلومينينسي.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك :"لماذا النادي الاهلي اكثر الفرق خسارة  و استقبال  اهداف في كاس العالم  للأندية و امنيات كل مشجع زملكاوي في مجرد المشاركة والانجاز الحقيقي لبطل افريقيا و ترتيب القارة السمراء ما بين كل القارات في كرة القدم و ما هو الانجاز  و الاخفاق".


 وخسر الأهلي أمام الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليفشل الأهلي في بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح كولر - في تصريحاته عقب اللقاء - أن إهدار العديد من الفرص كان السبب في الخسارة أمام فلومينينسي،مشيرا إلى أن الأهلي مازال يعاني من هذه الظاهرة. 

وتابع: "الأهلي يعاني كذلك من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، الأمر يكون صعبا عندما تلعب مباراة كل يومين، فالتركيز هنا يذهب للاستشفاء، وتركيزنا كان مشتتا أمام فلومينينسي".

وعن سبب غياب أحمد نبيل كوكا عن المباراة، أوضح كولر: "اللاعب تعرض لوعكة بعد المباراة الأولى، وكانت مشاركته ضد فلومينينسي مخاطرة كبيرة، ولذلك قررت ألا أجازف به".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه، يوم الجمعة المقبل، الخاسر من المباراة الأخرى للدور نصف النهائي بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمونديال.

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