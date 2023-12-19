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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميرسك تطالب بإنقاذ حركة التجارة العالمية.. وشركة صهيونية ترفع أسعار النقل بالدولار

سفن شحن
سفن شحن

قالت شركة ميرسك لشحن الحاويات أنه يجب الإسراع في إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.

وذكرت  شركة ميرسك انه من الضروري للتحالف المضي قدما بسرعة من أجل تقليل التأثير السلبي المباشر على التجارة العالمية.

وسبق وقالت شركة ميرسك الدنماركية اليوم (الثلاثاء)، إن سفنها التي توقفت في السابق وكان من المقرر أن تبحر عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تغيير مسارها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات على السفن في المنطقة، بحسب «رويترز».

وذكرت الشركة في بيان أنها أوقفت حتى أمس الاثنين  20 سفينة، نصفها ينتظر شرقي خليج عدن والبقية تنتظر جنوبي قناة السويس في البحر الأحمر أو إلى الشمال منها في البحر المتوسط.

وتم استهداف سفينة حاويات لميرسك بصاروخ يوم الخميس لكنه لم يصبها.

ووقع الحادث قرب مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن حيث أعلن الحوثيون اليمنيون يوم الثلاثاء مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على ناقلة كيماويات نرويجية.

وقالت مجموعة الشحن إن رحلات السفن المستقبلية المقرر لها عبور المنطقة سيتم تقييمها كل على حدة لتحديد ما إذا كانت التعديلات ضرورية. 
وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن شركة الشحن الإسرائيلية زيم أعلنت رفع سعر نقل الحاوية من 100 إلى 400 دولار  عقب تهديدات الحوثيين.

 

 

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