مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

قدمت نورهان عادل، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ، وحيث أسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة، وقبل أيام من عقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023.

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