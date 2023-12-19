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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو سريع: استكمال الحوار الوطني يخلق حالة من التواصل الفعال

المصري الديموقراطي
المصري الديموقراطي

أكد  إيهاب أبو سريع أمين الهيئة العليا لحزب المصري الديموقراطي، ضرورة استكمال حالة الحوار الوطني التي بدأت بدعوة من القيادة السياسية من أجل خلق حالة من التواصل الفعال وتبادل الرؤى بكافة الملفات.

 

ولفت أبو سريع في تصريحات خاصة لصدى البلد، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية التى شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى نتيجة لتنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية.

 

وثمن أمين الهيئة العليا لحزب المصري الديموقراطي، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحا أنها بادرة انطلاق على مسار الديمقراطية.

 

ووجه إيهاب أبو سريع، الشكر والتقدير للمرشح الرئاسي السابق فريد زهران بعد الخسارة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "إنه تحمل الكثير وكان على قدر المسئولية".

 

وتابع أبوسريع: "الدكتور فريد زهران قام بدور بطولي وتحمل الضغوطات في ظل تخلي الجميع عنه.. فهو لم يكن مثال للمعارضة الحنجورية بل كان واقعيا في تصريحاته ورؤيته وآمن بالديموقراطية".

 

واستقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

إيهاب ابو سريع الهيئة العليا لحزب المصري الديموقراطي الحوار الوطني

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