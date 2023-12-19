وقع على العقد.. محمد فاروق يكشف تطور عاجل بشأن انتقال فتوح للأهلي

فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة مدوية بشأن اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، ومفاوضاته مع النادي الأهلي في الفترة الحالية، خاصة في ضوء أزمة اللاعب الشهيرة مع الفارس الأبيض والتي على إثرها تم تغريم اللاعب وإبعاده عن المشاركة في المباريات طيلة الفترة الماضية.

تفاصيل جديدة بشأن انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بانتهاء الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي بداية من شهر يناير المقبل، وسط مفاوضات جادة من قبل النادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب خاصة بالتزامن مع كبر سن علي معلول واقتراب انتهاء مشواره ومسيرته مع المارد الأحمر.

وقال "فاروق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن هناك تطور عاجل بشأن مفاوضات الأهلي مع أحمد فتوح، والمعلومة الأكثر تدقيقا لديه أنه تم تكثيف المفاوضات مع أحمد فتوح من قبل مسؤولي النادي الأهلي، بل واللاعب وقع على نسخة من عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي.

وتابع محمد فاروق، أن عقد التعاقد بين أي لاعب ونادي يكون له أكثر من نسخة، وأحمد فتوح وقع على نسخة من العقد بالفعل كنوع من أنواع ربط الكلام بين الطرفين، ولكن مازالت الأمور لم تنتهي حتى الآن، والجميع ينتظر الفترة المقبلة، وموقفه من نادي الزمالك وإمكانية رحيله عن صفوف الفريق والانتقال للغريم التقليدي نادي الزمالك.

وفي سياق منفصل، يفقد النادي الاهلي جهود لاعبه محمود كهربا في المباراة المقبلة ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك عقب حصوله على إنذار خلال مباراة فلومنيسي البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان كهربا حصل على انذار في مباراة الاهلي ضد الاتحاد السعودي بالدور ربع النهائي، بينما حصل على بطاقة صفراء ثانية في مباراة فلومينيسي اليوم ليغيب عن المباراة القادمة.

وتنص اللائحة على أن اللاعب الذي يتحصل على إنذارين في مباراتين ببطولة كأس العالم للأندية، يغيب عن أقرب مباراة لفريقه بعد حصوله على الإنذارين.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرصة العبور للمباراة النهائية من كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلومينيسي البرازيلي بهدفين دون رد، في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة، ليخوض مباراة المركز الثالث بالبطولة أمام الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأواروا ريد الياباني.