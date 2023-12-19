صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

يفقد النادي الاهلي جهود لاعبه محمود كهربا في المباراة المقبلة ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك عقب حصوله على إنذار خلال مباراة فلومنيسي البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان كهربا حصل على انذار في مباراة الاهلي ضد الاتحاد السعودي بالدور ربع النهائي، بينما حصل على بطاقة صفراء ثانية في مباراة فلومينيسي اليوم ليغيب عن المباراة القادمة.

وتنص اللائحة على أن اللاعب الذي يتحصل على إنذارين في مباراتين ببطولة كأس العالم للأندية، يغيب عن أقرب مباراة لفريقه بعد حصوله على الإنذارين.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرصة العبور للمباراة النهائية من كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلومينيسي البرازيلي بهدفين دون رد، في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة، ليخوض مباراة المركز الثالث بالبطولة أمام الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأواروا ريد الياباني.

ويلتقي الأهلي مع الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية يوم 22 ديسمبر الجاري.