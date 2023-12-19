نجم ميلان الإيطالي على رادار الدوري السعودي

يحيط الغموض بمستقبل الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان خلال الفترة المقبلة، الذي ينتهي عقده مع ميلان في الصيف المقبل، ولم يقدم مسؤولو الروسونيري أي عرض تجديد للمهاجم الفرنسي.

ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، تلقى أوليفييه جيرو مكالمات هاتفية في الأشهر الأخيرة من الدوريين الأمريكي والسعودي.



وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن العروض التي قدمت لجيرو كانت مغرية على المستوى المالي، لكنها لا تقنع اللاعب المتوج بكأس العالم رفقة منتخب فرنسا عام 2018

وأوضحت أن جيرو يحلم بالحصول على عقد جديد مع ميلان، ليبقى مع الروسونيري في الموسم المقبل.

وخاض جيرو 104 مباريات مع ميلان في مختلف البطولات حتى الآن، ونجح في إحراز 41 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.