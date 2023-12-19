عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم ميلان الإيطالي على رادار الدوري السعودي

ميلان الإيطالي
ميلان الإيطالي

يحيط الغموض بمستقبل الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان خلال الفترة المقبلة، الذي ينتهي عقده مع ميلان في الصيف المقبل، ولم يقدم مسؤولو الروسونيري أي عرض تجديد للمهاجم الفرنسي.

ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، تلقى أوليفييه جيرو مكالمات هاتفية في الأشهر الأخيرة من الدوريين الأمريكي والسعودي.


وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن العروض التي قدمت لجيرو كانت مغرية على المستوى المالي، لكنها لا تقنع اللاعب المتوج بكأس العالم رفقة منتخب فرنسا عام 2018

وأوضحت أن جيرو يحلم بالحصول على عقد جديد مع ميلان، ليبقى مع الروسونيري في الموسم المقبل.

وخاض جيرو 104 مباريات مع ميلان في مختلف البطولات حتى الآن، ونجح في إحراز 41 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

الفرنسي أوليفييه جيرو أوليفييه جيرو السعودى جيرو ميلان مهاجم ميلان الروسونيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

موضوعات متعلقة

صلاح وهالاند ودي بروين في المقدمة.. أعلى اللاعبين أجرا بالدوري الإنجليزي

بايرن ميونيخ يجدد عقد نجمه توماس مولر حتى 2025

سيمبا يسقط الوداد المغربي بثنائية ويقربه من الخروج الإفريقي

مفاجأة في حراسة المرمى| تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

لا يعرف ماذا يريد| تطورات في انتقال مبابي لـ ريال مدريد

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

لويس إنريكي عن علاقته بـ مبابي: مثالية ولم تتغير

بعد 4 أشهر غياب.. دي بروين يعود لتدريبات مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق التهم محل أحذية بوسط القاهرة | فيديو وصور

أمريكا: إنهاء الحرب في غزة مرهون بقرار واحد من حماس

كأس العالم للأندية.. جوارديولا: فخور بوجودي في السعودية والبطولة ليست مضمونة

رئيس وزراء الهند لـ نتنياهو: حرية الملاحة حاجة عالمية أساسية

مروة ضحية الجمعية.. محمود خطف روح زوجته بـ 9 طعنات وسط أسرتها

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الثالث والرابع بكأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لـ التهاب الجيوب الأنفية.. الزكام أبرزها

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ