المشاط: التعداد الاقتصادي السادس يعزز التخطيط القائم على الأدلة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، في احتفالية اليوم العالمي للإحصاء، التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس والإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز.

وخلال كلمتها، أعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الاحتفال، مؤكدة أن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء يجسد المكانة المحورية للإحصاءات في دعم صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن احتفال هذا العام يكتسب خصوصية مميزة بإعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس، الذي يمثل أحد أبرز المشروعات الإحصائية الوطنية.

وأكدت الوزيرة أن التعداد الاقتصادي يعد الأداة الإحصائية الوحيدة التي ترصد الهيكل الاقتصادي الوطني بمختلف مكوناته من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وزراعية، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، موضحة أنه يوفر قاعدة بيانات شاملة تدعم التخطيط الاقتصادي المستند إلى الأدلة، وتساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية، كما تسهم نتائجه في قياس النمو والإنتاجية ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، ليكون منصة تفاعلية حديثة تتيح البيانات والإحصاءات الرسمية بسهولة ويسر، بما يعزز الشفافية ويمكّن الباحثين والمواطنين من الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدثة.

وأكدت الوزيرة أن هذه التطورات تعكس إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية البيانات كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ودعم منظومة المتابعة والتقييم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، موجهة خالص التقدير للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لمنظومة العمل الإحصائي.

كما وجهت الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة لكافة الأنشطة الإحصائية، وإلى اللواء خيرت بركات وجميع فرق العمل بالجهاز على الجهود المتميزة في تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس وتطوير الموقع الإلكتروني الجديد، مشيدة بالتنظيم الراقي للاحتفالية والإعداد المتقن لكافة الأنشطة الإحصائية.

واختتمت الوزيرة كلمتها مؤكدة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يواصل أداء دوره الريادي في نشر ثقافة البيانات وتعزيز الوعي الإحصائي داخل المجتمع، مشددة على أن الإحصاءات الدقيقة والحديثة تمثل حجر الزاوية في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد، وبناء مجتمع قائم على المعرفة والإحصاء.