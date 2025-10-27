خيرت بركات: المسوح الميدانية والدراسات المتخصصة ركيزة أساسية لتوفير البيانات الدقيقة

رحب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بحضور احتفال الجهاز باليـــوم العــالمـي للإحصـاء، الـذي يُقـام تحـت شعار " إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع"

وقال إن شعار " إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع" ليعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في تطوير العمل الإحصائي هو استثمار في حاضر الوطن ومستقبله، فكلما تطورت أدواتنا وأساليبنا في جمع وتحليل البيانات، ازدادت قدرة صانع القرار على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وملاءمة لتطلعات المواطن المصري.

وتابع :" نحتفل اليوم بهذا الانـجاز، لنؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير رحب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بحضور احتفال الجهاز باليـــوم العــالمـي للإحصـاء، الـذي يُقـام تحـت شعار " إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع"ر، وتعزيز قدراتنا البشرية والتقنية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف": هــذا الحــدث البارز الذي يجسّد ثمرة جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تطوير العمل الإحصائي بمصر، سيتم إعلان نتائج التعداد الإقتصادي السادس2023 الذي يُعدّ أداة رئيسية لرصد ملامح الإقتصاد الوطني وتوفير قاعدة بيانات شاملة تدعم صُنّاع القرار، بالتوازي مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز، والذي يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز نشر البيانات والإحصاءات وتيسير الوصول إليها بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.

ويواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء العديد من المسوح الميدانية والدراسات المتخصصة، التي تُعد ركيزة أساسية لتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة، بما يدعم صانعي القرار في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية، ويسهم في وضع السياسات المبنية على الأدلة التى اسهمت ببياناتها الدقيقة والمتكاملة في دعم جهود الدولة لتنفيذ الإستراتيجيات والمبادرات القومية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وخرج من رحم هذه المسوح والتعدادات البيانات والارقام التي بنى عليها المشروع القومي حياة كريمة للارتقاء بحياة ما يقرب من 60 مليون مواطن في ريف وقرى مصرويعد هذا المشروع أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية - لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، في مبادرة هي الأكبر عالميًا في العصر الحديث، فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة، وكذا المشروع القومي للتنمية الشاملة للأسرة المصرية والذى يعد الهدف الإستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، وهو الإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والإرتقاء بخصائص السكان.