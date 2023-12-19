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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فوز مقنع وساحق| رسالة من بوتين إلى السيسي عقب الانتخابات.. وهذا ما دار عن البريكس

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تعيش مصر حالة من التحول الاقتصادي والسياسي الملحوظ، وقد ظهرت هذه التطورات بشكل واضح من خلال فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي لقي تهنئة حارة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وسنلقي نظرة عميقة على كيفية تأثير هذا الفوز وانضمام مصر لمجموعة بريكس بلس على الاقتصاد والتحولات السياسية.

وجاء في نص الرسالة التي نقلت عنها وكالة أنباء /تاس/ الروسية: "صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي القلبية بمناسبة إعادة انتخابك رئيسا لجمهورية مصر العربية"، مؤكدا أن فوزك الساحق في الانتخابات هو مؤشر واضح على التقدير الشعبي لمساهمتك في حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا السياسة الخارجية الرئيسية التي تواجه مصر".

وأعرب بوتين عن تقديره لمساهمات الرئيس السيسي في بناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر.
 

مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات بوتين بريكس الاقتصاد

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