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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي الدين هلال يوضح ملامح الحكومة الجديدة

علي الدين هلال
علي الدين هلال

اكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على أهمية توطين الصناعة والزراعة من أجل استكمال عمليات البناء والتطوير مع بدء عصر الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الدول الكبرى لم تتقدم فقط بقطاعات التشييد والبناء المهم ولكن التقدم يكون بالاهتمام بالصناعة والرزاعة ومواكبة عمليات التطوير.

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وأضاف علي الدين هلال، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، على أهمية استغلال القوى الناعمة في مصر مثل الفن والسينما والموسيقي والتأليف لدورهم الكبير في تقديم صورة الدولة بصورة مختلفة. 

وأشار مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إلى أنه مع ولاية رئاسية جديدة من الوارد تغيير وزاري، وبدء مرحلة جديدة برؤى وأفكار جديدة، لافتا إلى أهمية فكرة الوزير السياسي وامتلاكه الخبرة السياسية التي تقوده لاتخاذ القرارات بسهولة وفقا لاختصاصاته وأيضا وفقا لإطار سياسة الدولة.

وأكد علي الدين، أن الأقرب للعقل والمنطق أن يكون هناك تغيير في الأشخاص مع بداية ولاية جديدة، ورغم وجود أزمات اقتصادية صعبة إلا أن المواطنين خرجوا ودعموا القيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية، لذا المواطن ينتظر التغيير، ولابد من استغلال ذلك والعمل من أجل خدمة الموطن في ظل المعاناة الاقتصادية جراء أزمات كثيرة.
 

علي الدين هلال الإعلامية عزة مصطفى الإهتمام بالصناعة أستاذ العلوم السياسية الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة

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