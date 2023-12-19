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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: تنظيم دورة تدريبية لبرنامج Master لمتابعة وتوثيق الصيانة الوقائية والإصلاحية

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

نظمت إدارة البرمجيات والإدارة الفنية للأصول بالشركة القابضة لمهندسي قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، دورة تثقيفية لمسئولى الإدارت الفنية بالشركة  لرفع مستوى وكفاءة القائمين على صيانة المعدات والآلات بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم .

 

وذلك  بحضور المهندس احمد شاكر مسؤول البرمجة وبرنامج الصيانة الآلي بالشركة القابضة ، والمهندس عبد العزيز شاكر مدير الإدارة الفنية للأصول بالشركة القابضة ، والمهندسة إيمان عبد الرحمن مسؤول برنامج Master بقطاع المياه، والمهندسة شيرين محمد رشاد مدير الإدارة الفنية للأصول والمهندسة آمنه احمد محمد مسؤول برنامج Master بقطاع الصرف ، ومسئولي الصيانة بالمحطات.

 

وذلك في إطار دعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجميع الشركات التابعة وبتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه بأهمية تطبيق برنامج Master لمتابعة وتوثيق الصيانة الوقائية والإصلاحية التي يتم تطبيقها بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية تطبيق النظم والبرامج المتطورة لرفع مستوى وكفاءة القائمين على صيانة المعدات والآلات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

 أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن الشركة تقوم بوضع خطة صيانة وقائية للمحطات وإعداد التقارير التفصيلية الخاصة بالأعطال بالمحطات أسبابها والحلول لتلافي تكرار الأخطاء مستقبلاً.

 

موضحاً أهمية الاستفادة من برامج التحولات الرقمية والتطبيقات الحديثة في تطوير أداء المنظومة ورفع كفاءتها ومواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق أعلى معدلات الأداء وضمان استدامة وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

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