تأجيل احتفال برشلونة الأسطورى لـ"ميسي" حتى 2026.. تفاصيل

يعتبر الأسطورة ليونيل ميسي أفضل لاعب كرة قدم لعب للنادي الكتالوني على مدار تاريخه، وذلك بشهادة الجميع .

ومن المقرر ، ان يقوم نادي برشلونة بتكريم الأسطورة ليونيل ميسي، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد لهذا التكريم .

ومؤخرا صرح رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا لشبكة "ESPN" عن مخطط البلوجرانا من أجل هذا التكريم ، قائلا "نحن منفتحون على القيام بذلك حينما يريدون. ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، ولأننا نحترمه ونعجب به، فهو بالطبع يستحق التقدير في بيته برشلونة".

وأضاف رئيس نادي برشلونة لشبكة "ESPN" : "كان هناك حديث عن تكريم ميسي، عندما أثير الأمر خلال الصيف الماضي، بالتزامن مع وجود فرصة لعودته إلى برشلونة بعد رحيله عن باريس، لكن عندما لم يحدث ذلك وقع الأمر قليلا في طي النسيان".

وتابع لابورتا " في النهاية، لم يحدث ذلك، لأن ما قاله لنا كان منطقيا تماما: أنه بسبب الضغط الذي تعرض له في باريس، فضل الذهاب إلى إنتر ميامي، لأن ذلك سيمنحه بعض الاستقرار، ونحن احترمنا قراره".

وانهي رئيس نادي برشلونة تصريحاته بشأن تكريم ميسي "لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث عندما نعود إلى ملعب كامب نو في أواخر عام 2024 أو عندما سيتم الانتهاء من بناء الملعب بالكامل بحلول يوليو 2026".

ويتطلع برشلونة لإعادة افتتاح ملعب كامب نو خلال العام المقبل، حيث تستهدف أعمال التطوير السماح بحضور 105 آلاف متفرج بدلا من 70 ألفا، وهو ما من شأنه أن يلائم تكريما لأفضل لاعب كرة قدم لعب للنادي الكتالوني على مدار تاريخه.