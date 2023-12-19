ما العقوبة التي تنتظر الأهلي بعد الانسحاب من كأس الرابطة.. تعرف عليها

علق عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتّحاد المصري لكرة القدم على اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

وقال عامر حسين فى تصريحات صحفية: "بالنسبة لاعتذار الأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة، فمن حق كل فريق تقرير ما يراه مناسبا له"

واضاف"اعتذار الأهلي سيحرم الفريق من الحصول على مليون جنيه نظير المشاركة في الدوري"

وأعلن النادي الأهلي رسميا اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية للموسم الثاني على التوالي.

وبرر الأهلي اعتذاره بسبب المباريات المتلاحقة كل 72 ساعة وإصابة أغلب اللاعبين بالإجهاد بسبب تلاحم البطولات.