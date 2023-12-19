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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتــ.ـلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 464 جنديا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين صفوفه منذ 7 أكتوبر إلى 464 جنديا، وذلك بعد الإعلان عن مقتل جندي ثالث اليوم في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية ليلة 27 أكتوبر الماضي إلى 137 قتيلا.

وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، عن خوضهما اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في قطاع غزة، ودمرت خلالها عدد من الآليات الإسرائيلية وقتلت وجرحت العديد من الجنود.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ 74 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.

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