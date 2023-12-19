7 آلاف جنيه في الطن.. أحمد موسى يزف بشرى عن سعر البصل

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة بشأن سعر البصل في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن أسعار البصل انخفضت لأكثر من 7 ألف جنيها في الطن الواحد، والانخفاص مستمر الأيام المقبلة.



وتابع أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار مجلس الوزراء، بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر ضربة في مقتل لمحتكري البصل، مشيرا إلى أن القرار يسري حتى 31 مارس المقبل.

وأضاف أن قرار الحظر ضربة قاصمة للمحتكرين الذين يتلاعبون بالشعب، قائلا:"خلي يزرع عندكوا بقى"، مستدركا ان الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الزراعة، كشفت عن إخفاء آلاف الأطنان تحت القش، لافتا إلى أن المحتكرين للبصل يخفون آلاف الأطنان من البصل تحت القش في حين أن المواطن كان يبحث عن البصل.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أسعار البصل انخفضت الأيام الماضية، والنزول بالطن 7 آلاف جنيه، قائلا:" الناس كانت بتشتري كليو البصل بـ 50 جنيها علشان الاحتكار وإخفاء البصل تحت أقوام القش في المحافظات، وده لم يحدث في مصر من قبل، جراء قيام التجار بعدم بيع البصل وعدم نزوله السوق وإخفاءه".