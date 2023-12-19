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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يشرح تفاصيل القوة البحرية المشتركة لتأمين البحر الأحمر من الحوثيين

قوات بحرية
قوات بحرية

علق البيت الأبيض على القوة البحرية المشتركة التي أنشأتها الولايات المتحدة لحماية المجري الملاحي في البحر الأحمر ضد الهجمات العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي في اليمن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن القوة البحرية المشتركة هي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات ستقوم بالدفاع عن السفن في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الانضمام إلي القوة البحرية المشتركة هو عمل طوعي، وكل دولة تحدد مستوى مشاركتها.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، موطن مقر البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

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