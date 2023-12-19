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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

صدى البلد

هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

 

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قدم تهانيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه السوداني مع الرئيس السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، أعرب فيه عن تمنياته، باسم العراق حكومة وشعباً، إلى مصر وشعبها الشقيق بموفور الاستقرار والنمو والتقدم".

من جانبه، هنأ الرئيس السيسي السوداني والشعب العراقي بمناسبة نجاح تنفيذ انتخابات مجالس المحافظات، بوصفها خطوة دستورية وديمقراطية تعزز الاستقرار السياسي في البلاد.

وتابع البيان: "كما شهد الاتصال التباحث في مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهم الملفات والتطورات التي تشهدها المنطقة، لاسيما العدوان الوحشي المستمر على الشعب الفلسطيني وجهود إغاثة اللاجئين والمنكوبين ووقف إطلاق النار، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول التطورات هناك، خصوصاً بين البلدان العربية والإسلامية".

رئيس الوزراء العراقي ولاية رئاسية جديدة الرئيس السيسي محمد شياع السوداني

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