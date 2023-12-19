متحدث الوزراء يكشف تفاصيل برنامج الأطروحات المرتقب

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعًا مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية في اطار التواصل المستمر مع المؤسسة، لاستعراض التعاون المشترك في تنفيذ برنامج الاطروحات المصرية.

حديث عن برنامج الطروحات

وتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد مستشار الحكومة في برنامج الاطروحات بناءً على اتفاق موقع في شهر يونيو 2023، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه اليوم على أهمية متابعة مستجدات برنامج الأطروحات بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.

لفت إلى أن دولة رئيس الوزراء اوضح أن الحكومة تلقت من مؤسسات التمويل مقترح لطرح شركات في القطاعات المستهدفة في المرحلة الاولى من برنامج الأطروحات، مشيرًا إلى ان رئيس الوزراء أكد على أهمية وجود تقييم حقيقي للأصول المستهدفة، حتى يمكن مضاعفة العائد من هذه الأصول، وأن لا تباع بأقل من القيمة الحقيقية.