دمياط ..ضبط وإعدام 80 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط حملة مشتركة مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري استهدفت التفتيش على المنشآت الغذائية .

أسفرت الحملة عن ضبط واعدام 80 كيلو منتجات غذائية مختلفة غير مطابقه للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وأيضًا التأكد من الالتزام بأسعار السلع الأساسية.