عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تنشر رسالة أسرى إسرائيليين لحكومة الاحتلال .. شاهد

سرايا القدس
سرايا القدس

نشرت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لرسالة من أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة للحكومة الإسرائيلية ولعوائلهم.

وفي وقت سابق من اليوم،  أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفجير منزل تحصن به 7 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير منزل تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

كما أعلنت كتائب القسام، مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال إسرائيل.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “أطلقنا رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

سرايا القدس غزة الجهاد الإسلامي فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

موضوعات متعلقة

الصحة الفلسطينية: مصرع 301 شخص في الاقتحامات الإسرائيلية بالضمة الغربية

اليونيفيل تكشف عن اتصالات مع إسرائيل ولبنان للحد من الصراع على الحدود

بيان من واشنطن والناتو والاتحاد الأوروبي بشأن هجمات الحوثي في البحر الأحمر

رئيس الوزراء العراقي يهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

المقبرة أو السجن.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد قادة حماس

بيان عاجل من حماس بشأن مصير غزة

استشهاد 100 فلسطيني وإصابة المئات جراء قصف إسرائيلي على غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كفل حارس بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20 ديسمبر 2023 .. أزمات مالية لهؤلاء

هل يغفر الله ذنوب الميت بدعاء الأحياء له؟.. الإفتاء: كرم الله واسع

ميدو يحدد شرطا للزمالك لحصد لقب الكونفدرالية

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خبير دولي: طول أمد الأزمة في باب المندب يرفع أسعار السلع والغاز

CNN: الولايات المتحدة لم تتخذ قرارها للتصويت على مشروع مجلس الأمن بشأن غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل المنافسة على برونزية العالم..كم حصد الأهلي من جوائز البطولات في 2023؟

إلهام شاهين تكشف عن تبرع مهرجان الجونة لصالح أهل غزة |شاهد

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تتألق بالأسود على إنستجرام

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الفلفل الأسود

فيديو

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ