وزارة الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بلينكن وشكري

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية الأمريكي تحدث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيا اليوم.

وأضاف ميلر عبر حسابة على منصة إكس، أن الحديث جاء لتأكيد التعاون الأمريكي المصري بشأن الأولويات المشتركة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والأمن الإقليمي.

https://x.com/StateDeptSpox/status/1737221048696005090?s=20

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول خلالها الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب التطورات بمنطقة البحر الأحمر، وأعرب بلينكن خلال الاتصال عن تطلعات واشنطن للعمل المشترك خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى علي ضرورة العمل من أجل ضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، معربا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، عن تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الامن نظرا لطبيعته الانسانية، وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بسهولة ويسر وخلال مدة زمنية قصيرة للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين، ومواجهة التحديات والمعوقات التى اكتنفت دخول المساعدات خلال الفترة الماضية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري من بلينكن، الذى أعرب عن تطلع بلاده للعمل المشترك الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.