أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي جديد على العاصمة كييف

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم روسي على العاصمة كييف.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت هجومًا جويًا جديدًا استهدف كييف، وشاركت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في صد الهجوم.

ولم يتضح على الفور الحجم الكامل للهجوم، لكن الإدارة العسكرية حثت الناس على البقاء في الملاجئ.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا ترفض أي تفاوض مع روسيا “المتغطرسة".

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات له، أن “لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب مع روسيا”، مشيرا إلي أن “الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا”.