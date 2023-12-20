الفقي: مؤمن بثقافة الاعتذار..وخانني التعبير في الكلام عن الرئيس الراحل عبدالناصر.. فيديو

تحدث الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي إعتذاره بعد إتهامه بمهاجمة الراحل جمال عبد الناصر، قائلاً:"لم يكن صعباً لي كتابه إعتذار لجمال عبد الناصر في المصري اليوم، وربما خانني التعبير في الكلام ،و كتبته بعد ساعات من علمي بما جرى، لأن الحديث مسجل منذ عده شهور"



وأضاف مصطفى الفقي خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه مؤمن بثقافة الأعتذار ، وفعل ذلك بدون تردد، معلقاً:"لو حد قال إن مصطفى الفقي مابيحبش جمال عبد الناصر هتبقى نكتة الموسم"

السياسة الإثيوبية نسخة من السياسة الإسرائيلية

ولفت مصطفى الفقي إلى، أن السياسة الإثيوبية نسخة من السياسة الإسرائيلية المُتعنتة والمُتشدّدة ، مؤكداً أن لم يعد أمام مصر إلا خيار دولي رسمي في موضوع السد الإثيوبي.



وأضاف، أن ما تفعله إثيوبيا بداية لإضطرابات كبيرة في المنطقة، وأزمة سد النهضة تهدد الأمن والسلم الإفريقي.



وأشار مصطفى الفقي إلى، أن المياه هي الحياة، و التوزيع العادل لمياة نهر النيل يلزم إثيوبيا وبقية الأطراف.