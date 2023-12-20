3 ألقاب| مانشستر سيتي وجوارديولا وهالاند يحصدون جوائز الـ BBC

حقق نادي مانشستر سيتي، ومدربه بيب جوارديولا، ومهاجم الفريق إيرلينج هالاند، جوائز جديدة تخص عام 2023.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الثلاثاء، حصول مانشستر سيتي على جائزة أفضل فريق في العالم، لعام 2023، ضمن حفل الجوائز الخاص بها.

وكان مانشستر سيتي قد حقق ألقاب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعدما فاز على أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف دون رد.

في الوقت ذاته، حصل بيب جوارديولا، على جائزة أفضل مدرب في العالم لهذا العام.

كما حصل إيرلينج هالاند، على جائزة أفضل نجم رياضي عالمي لعام 2023، بعدما سجل 52 هدفا في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي.