اشتباكات عنيفة في وسط وجنوب قطاع غزة بين الاحتلال والمقاومة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تجدد القصف على مناطق متفرقة بالقطاع.



وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاربعاء، بعد قصف إسرائيلي متواصل أن :"القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع منذ 3 أيام هدفه تشريد 800,000 شخص".



وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية وصحفية في القطاع، إن قصفا إسرائيليا كثيفا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء.

وأكدت المصادر قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصًا من عائلة واحدة، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.