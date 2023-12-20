عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: الوزارة تقوم بدور محوري في تنفيذ مبادرة حياه كريمة

صدى البلد

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً عن موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" .

واستعرض الدكتور سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياه كريمة - المرحلة الاولى" بأطوال إجمالية حوالى ٤٠٠٠ كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣١٢١ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ٨٧٩ كيلومتر .

وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

وأضاف  أن الوزارة أسهمت فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، حيث ساهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .

حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٨٨) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) .

IMG-20231220-WA0039
IMG-20231220-WA0039

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

سحب دخانية كثيفة.. الاحتلال يشن غارات جوية على المدن الحدودية بلبنان |شاهد

الزمالك: النادي لم يتلق عرضًا رسميًا بشأن رحيل زيزو

وزير الري: الوزارة تقوم بدور محوري في تنفيذ مبادرة حياه كريمة

في أول كلمة| أمير الكويت الجديد: سأحارب الفساد..وأحافظ على الالتزامات الإقليمية والدولية

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

ما فضل قراءة القرآن في الصلاة؟.. اعرف حقيقة ثوابه 10 أضعاف تلاوته خارجها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ