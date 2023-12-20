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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز أمريكي يتوقع ضرب الاحتلال بكلام إدارة واشنطن عرض الحائط في 2024

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

توقع مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي الشهير "ستراتفور" ضرب الاحتلال عرض الحائط بكلام الادارة في واشنطن.
وقي توقعاته لعام 2024  توقع ستراتفور أن تواصل إسرائيل احتلالها العسكري لقطاع غزة فيما ستنقل فصائل المقاومـ ـة الفلسطينية نشاطها إلى الضفة الغربية وربما لبنان و سوريا.  

صرح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج، بإن إسرائيل مستعدة لهدنة في قطاع غزة وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال هرتسوج أن ذلك مقابل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن.

لكن مايكل، وهو شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، أكد أيضا أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك اتفاق"، مشيرا إلى أن "مطالب حماس أكبر مما كانت عليه في الهدنة السابقة".


والثلاثاء، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج لمجموعة من المبعوثين نفس التصريحات تقريبا.


وتابع يتسحاق: "المسؤولية تقع بالكامل على عاتق رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقيادة الحركة".
 

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