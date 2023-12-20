السعودية.. مندوب الليل يتصدر شباك التذاكر ويتفوق على نابليون

تمكن الفيلم السعودي مندوب الليل، من تصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية ، هذا الأسبوع متفوقا علي عدد من الأعمال الأجنبية ومنها نابليون.

واحتل فيلم مندوب الليل المركز الأول من حيث الإيرادات في المملكة العربية السعودية هذا الاسبوع ، وهي القائمة التي تضم 10 مراكز للاعمال الاعلي تحقيقا للايرادات .

مندوب الليل هو فيلم سعودي أنتج عام 2023، من إخراج علي الكلثمي وبطولة الممثل محمد الدوخي.

وتدور احداث مندوب الليل حول فهد القضعاني شاب ثلايني أعزب مُضطرب، يتوه وحيداً مهموماً كل ليلة في زحمة الرياض. فقدان العاطفة وضياع الوظيفة وتوصيل الطلبات، تدفعه كلّها للتخلّي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيئاً.

ومن ناحية اخري تستقبل دور العرض السينمائية السعودية، الخميس المقبل، فيلم “كارت شحن”، من بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

يدور العمل حول “شريف” الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.