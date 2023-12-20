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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: اللهم احفظ الرئيس السيسي وافتح له خزائن الأرض

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% في انتخابات الرئاسة 2024.

 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع علي فضائية "dmc": "نعيش أجواء النصر والفوز والمجد والعزة بفضل الله، كنا نتمنى أن نرى اللحظات في وطننا ونحن على قيد الحياة قبل أن نلقى الله – عز وجل - فأراد الله أن يثلج قلوبنا بما فيه قرار وطننا واستقرار بلدنا".


وأضاف: "انتهت تلك الرحلة الاستحقاقية بفوز رئيسنا المحبوب عبدالفتاح السيسي، حفظه وأعانه ووفقه الله، كنا ندعو لوطننا، واليوم ندعو لقائد وطننا أن يوفقه الله، وأن يجعل الدنيا في يديه وليس في قلبه، وأن يرزقه بطانة الخير، ويفتح له خزائن الأرض، ويثبته ويلهمه الصواب والخير والفضل، ويطيل لنا في عمره وصحته وعافيته، وأن يثبت قلبه ويعين خطواته ويجعله معوانا لكل خير وسببا لكل بر وفضل".


وتابع: "مصر تشهد حالة من حالات السعادة الحقيقية بعد المشهد الانتخابي.. العرس الانتخابي أكبر دليل على أن هذا الوطن مازال حيًا في قلوب أبنائه، حيث خرجت تلك الحشود والملايين بدافع الحب والغيرة على الوطن والخوف عليه.. الشعب وصل إلى درجة من الوعي والإدراك والانتماء للوطن، بما لا يسمح لأي أبواق مغرضة أن تشوش على المصريين وتزيف الحقائق على أرض الواقع".

 

مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي خالد الجندي

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