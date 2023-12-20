خالد الجندي: مشاركة الشباب في الانتخابات دليل كبير على الوعى بقيمة الوطن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من عجائب المشهد الانتخابي الراقى، هو ظهور لاعب جديد، كان بمثابة مفاجأة كبيرة، وهم شباب مصر التى تتراوح أعمارهم من 18 عاما وأكثر، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب جاءوا ليشاركوا فى صناعة الوطن.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع علي فضائية "dmc": "شباب مصر الذين أضيفوا مؤخرا إلى القواعد الانتخابية بلغوا 8 ملايين شاب، لا يعرفون شيئا عن المساومة أو الابتزاز، هم جاءوا للمشاركة فى العملية الانتخابية وهم قيمة انتخابية وقوة ضاربة، وأصبحوا ملفتين للنظر فى المشهد الانتخابي".

وأضاف: "مشاركة الشباب دليل كبير على الوعى بقيمة الوطن، فهم لم يعايشوا حروب 48 أو 67 أو 73 أو غيرها، هم فى الحقيقة عندهم وعى وعزة نفس وأصالة جعلتهم جنودًا لهذا الوطن عندما طلب منهم ذلك".

وتابع: "هم دول أولاد الوطن، لو طلب منهم إنهم يكونوا أسود، هيتحول الفرد الواحد منهم إلى كتيبة لحماية الوطن".