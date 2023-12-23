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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

أبرز جرائم الحب في
أبرز جرائم الحب في عام 2023

"الحب".. كان الدافع لأبرز و أشهر الجرائم التي شغلت الرأي العام و الشارع المصري خلال عام 2023، حيث شهد العام الجاري ارتكاب عدة جرائم كان الدافع الأساسي فيها هو الحب.

وارتبطت تلك الحوادث بنفس دوافع جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة "نيرة أشرف" التي قتلت خلال العام الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام في زميلها القاتل.

إلا أن الشارع المصري شهد عدة جرائم مشابهة لحادثة نيرة أشرف، بعد أن أطلق عدة شباب العنان لمشاعر الحب للفتيات دون تفكير، رافعين شعار الزواج أو القتل.

 

شروق أشرف


مؤخرًا، أبلغت شروق أشرف شقيقة نيرة الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تعرضها للتهديد بإنهاء حياتها من أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبدى رغبته في الارتباط بها.

 

ولمتابعة المزيد حول أبرز الجرائم التي وقعت باسم الحب .. تابع الفيديو جراف التالي:

الحب أشهر الجرائم التي شغلت الرأي العام الشارع المصري عدة جرائم جامعة المنصورة

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