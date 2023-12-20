CNN: إسرائيل وحماس ليسا قريبين من اتفاق بشأن إطلاق سراح رهائن

قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي وحماس "ليستا قريبتين من التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الحالي" بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي: "في الوقت الحالي، لا تزال المفاوضات جارية، ولا يوجد شيء نهائي".

وأوضح المسؤول إن حماس تطالب بالمزيد من السجناء الثقيلين أكثر من ذي قبل، في إشارة إلى إطلاق سراح النساء الفلسطينيات والسجناء المراهقين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح رهائن في الاتفاق الأخير بين الجانبين.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تطالب حاليا بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في إطار أي اتفاق.

كما قال المسؤول الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة كجزء من الاتفاق، قد يستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.

ويعتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن 129 رهينة من هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل محتجزون في غزة، من بينهم 108 على قيد الحياة و21 قتيلا.