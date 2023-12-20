ضبط 3 مسجلين خطر لإدارتهم بؤرة إجرامية بالقليوبية

ألقت مباحث مركز الخانكة بالقليوبية القبض على 3 مسجلين خطر يديرون بؤرة اجرامية للاتجار فى المخدرات وبحوزتهم اسلحة نارية وبيضاء وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد ورود معلوات بقيام 3 عناصر اجرامية بادارة بؤرة اجرامية للاتجار فى المخدرات على نطاق واسع بمنطقة الخانكة .

تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن المتهمين مسجلين خطر وأنهم يحوزون اسلحة نارية ويتخذون من احدى البؤر مسرحا لممارسة نشاطهم الاجرامى فى دائرة مركز شرطة الخانكة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين و كمية من الحشيش و الشابو و طبنجة و 2 خزينة وعدد من الطلقات و2 سلاح أبيض ومبلغ مالى وميزان حساس ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وإستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350,000 جنيه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .