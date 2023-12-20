استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال غرب خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من الأهالي قرب المشفى الميداني الأردني غرب خانيونس بقطاع غزة.

وفي آخر إحصائية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 19667 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 52586، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، أنه تلقى شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميدانية تقترفها قوات إسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال مداهمة منازلهم بغزة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل أعدمت 15 فردا من عائلات عنان والغلايني والعشي والشرفا بالرصاص في غزة.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.