الأموال العامة تحبط محاولة رئيس شركة غسل 10 ملايين جنيه في العقارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال “رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة” لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات".

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.