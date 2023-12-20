لقاء عاجل بين سامح شكري ونظيره الروسي من أجل غزة |تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها على هامش مشاركتهم في منتدي التعاون الروسي العربي ، إن لافروف بحث مع وزير الخارجية المصري الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة.

وأضافت الخارجية الروسية، أن لافروف خلال لقائه شكري أعرب عن امتنانه إلى القاهرة لمساعدتها في ضمان الخروج الآمن للمواطنين الروس من قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أنها قامت بإرسال 18 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لإرسالها إلى سكان غزة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها، إن الطائرة تشمل أدوية ووسائل تقنية لإعادة تأهيل الضحايا.

وأضحت الوزارة، أنه سيتم تحويل المساعدات الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيرسلونها إلى قطاع غزة.

وقامت وزارة الطوارئ الروسية بعمل 16 رحلة جوية لتسليم حوالي 370 طناً من المساعدات الإنسانية غزة إلى منذ اندلاع الحرب في القطاع.