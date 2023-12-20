بتوجيهات من أشرف صبحي.. تدريب الشباب بسيناء على تنفيذ خطة إخلاء الطواريء

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعا لجميع العاملين بالمديرية، لمناقشة كيفية توجيه العاملين للخروج بأمان تام من المبنى حال حدوث أزمة، بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تقدير الموقف:

وأوضح ايهاب حسن، أن الهدف من التدريب هو الاستعداد بكافة الإجراءات والخطوات وتنفيذ إجراءات تأمين داخل المبنى وتقدير الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات المناسبة لمجابهة المخاطر والازمات المحتملة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك ضمن توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن الإعداد والتجهيز للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بجميع المديريات.