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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تستهدف الاحتلال بقذائف تاندوم في المغراقة

المقاومة
المقاومة

واصلت سرايا القدس عملياتها ضد الاحتلال محققة إصابات مباشرة ضد جنود الكيان.

واستهدفت سرايا القدس آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف تاندوم في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ونشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في الأراضي الفلسطينية، مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، يظهر رجلين محتجزين كرهائن يوجهان رسائل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته والجيش الإسرائيلي.

وتظهر اللقطات جادي موزيس، 79 عاما، وإلعاد كاتسير، 47 عاما، يتحدثان أمام الكاميرا، ويطلبان من الحكومة الإسرائيلية ترتيب إطلاق سراحهما.

وفي الفيديو، طلب موزيس من نتنياهو ووزير دفاعه، يواف جالانت، ومن عضو حكومة الحرب، بيني جانتس، ورئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بذل كل جهد ممكن لإعادة الرهائن إلى عائلاتهم.

وقال كاتسير عبارات مماثلة، طالبا من الحكومة أن تُبرم صفقة تبادل مع "الجهاد الإسلامي".

وتحدث الرجلان عن المخاطر التي تواجههما خلال احتجازهما في قطاع غزة.

وقال كاتسير: "لا نريد أن نموت في غزة، حياتنا هنا بخطر شديد، ونريد أن تقوموا بكل شيء من أجل إعادتنا إلى وطننا".

وتم أخذ موزيس كرهينة إلى جانب زوجته السابقة، مارجليت موزيس، التي تم إطلاق سراحها خلال هدنة 24 نوفمبر الماضي.

ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، شريط فيديو الاثنين، يظهر ثلاثة إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما قامت طائرات الاحتلال بقصف منزل شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

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