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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ثروت يكشف عن دوره فى عروسة من جهة إلكترونية .. فيديو

محمد ثروت
محمد ثروت

كشف النجم محمد ثروت عن تفاصيل دوره الذى يقدمه ضمن أحدث أعماله المسرحية "عروسة من جهة إلكترونية".

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال محمد ثروت في تصريحات تليفزيونية: أن الجديد في المسرحية إني بقدم شخصية صحفي في جريدة صفراء، يحاول ايجاد موضوع يعمله تريند ويبيع أكثر، وبالتالي الجريدة تتشتم وتتحول إلى تريند".

وأضاف محمد ثروت ، قائلاً: أنه لأول مرة يجسد هذه الشخصية وانها استفزته فنيا وتحتوى على كوميديا لطيفة.

وعن علاقة دوره بأحمد عيد ، قال محمد ثروت: "أحمد عيد المفروض عنده عروسة إلكترونية ومخبي الموضوع عن الناس، وهو لا يحب الستات عموما، وصاحبه حاسس بإنه مخبي شيء ويحاول كشفه".

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وقد روج المستشار تركي ال شيخ عن مسرحية عروسة من جهة إلكترونية ، في منشور ،  من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا:"مسرحية عروسة من جهة إلكترونية .. مسرحية كوميدية من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة فى المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي".

وتدور المسرحية في إطار كوميدي، وهي من بطولة: أحمد عيد، ودرة، وبدرية طلبة، ومحمد ثروت.

وعلى صعيد أخر ، أعلن الفنان محمد ثروت، مشاركته كضيف شرف في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

وكتب محمد ثروت، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقال: انتظروني في رمضان 2024 في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.. بإذن الله هكون ضيف شرف مع صديقي الكبير أوي أحمد مكي.. أتمني من الله أن أكون ضيف خفيف على قلوبكم.. بس تفتكروا هعمل شخصية إيه الموسم ده

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