صحيفة عبرية: يمكن تشغيل ممر بحري من قبرص لـ غزة لإيصال مساعدات

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قام بجولة في ميناء لارنكا القبرصي اليوم الأربعاء والتقى ممثلين محليين، وذلك خلال زيارة دبلوماسية يجريها إلى البلاد.

ووفقا للصحيفة فإنه في الأسابيع الأخيرة، عُقد اجتماعان للفرق الإسرائيلية والقبرصية لبحث سبل إنشاء ممر بحري بين قبرص وقطاع غزة.

وبحسب الصحيفة فإن الغرض من إنشاء هذا الممر البحري الخاص هو فك الارتباط الكامل عن غزة.

وأوضحت الصحيفة، أنه تبين في هذه اللقاءات أن المبادرة ممكنة، بل ويمكن إنجازها خلال شهر.

وبموجب المبادرة، سيتم إيصال المساعدات الدولية من قبل دول العالم إلى ميناء لارنكا، حيث سيتم تفتيشها من قبل فرق الميناء تحت إشراف أمني إسرائيلي.