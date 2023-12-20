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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: يمكن تشغيل ممر بحري من قبرص لـ غزة لإيصال مساعدات

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي في قبرص

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قام بجولة في ميناء لارنكا القبرصي اليوم الأربعاء والتقى ممثلين محليين، وذلك خلال زيارة دبلوماسية يجريها إلى البلاد.

ووفقا للصحيفة فإنه في الأسابيع الأخيرة، عُقد اجتماعان للفرق الإسرائيلية والقبرصية لبحث سبل إنشاء ممر بحري بين قبرص وقطاع غزة.

وبحسب الصحيفة فإن الغرض من إنشاء هذا الممر البحري الخاص هو فك الارتباط الكامل عن غزة.

وأوضحت الصحيفة، أنه تبين في هذه اللقاءات أن المبادرة ممكنة، بل ويمكن إنجازها خلال شهر.

وبموجب المبادرة، سيتم إيصال المساعدات الدولية من قبل دول العالم إلى ميناء لارنكا، حيث سيتم تفتيشها من قبل فرق الميناء تحت إشراف أمني إسرائيلي.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ميناء لارنكا القبرصي إنشاء ممر بحري قبرص وقطاع غزة إيصال المساعدات الدولية إشراف أمني إسرائيلي

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