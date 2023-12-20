البيت الأبيض: المناقشات بشأن هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن الرهائن جادة للغاية

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن المناقشات بشأن هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن الرهائن جادة للغاية.

وأوضح البيت الأبيض، أنه “أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن”.

وأمس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه ربما تدعم واشنطن هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة إذا وافقت حركة حماس الفلسطينية على إطلاق سراح الرهائن.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “الولايات المتحدة سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن تفاصيل القرار مهمة”.

وأضافت أن “أمريكا تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة”.