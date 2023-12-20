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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس الوزراء يوافق على توصيل التيار الكهربائي لـ4 دوائر بدمياط

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  موافقة مجلس الوزراء فى جلسته رقم ٢٦٩ المُنعقدة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،  على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع قطاع كهرباء دمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد ٤ دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر..

وأكدت " محافظ دمياط " إلى أن تلك الموافقة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات بالمنطقة والمساهمة فى سرعة إدخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة..

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