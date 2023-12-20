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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط"

صدى البلد

يعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن انطلاق فعاليات دورة جديدة لمعرض "صنع في دمياط" للأثاث المقام بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، غدا الخميس 21 ديسمبر ويستمر المعرض حتى السبت 30 ديسمبر داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر في القاهرة.

وتمثل هذه الدورة استكمالا لجهود التعاون بين الجهاز ومحافظة دمياط لمساعدة أصحاب مشروعات الأثاث والموبيليا على التوسع في تسويق منتجاتهم خاصة بعد النجاح الذى شهدته الدورات السابقة للمعرض من اقبال جماهيري كبير، حيث استقبل المعرض في دوراته السابقة الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي الذي يتمتع بجودة عالية وأسعار متميزة.

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يشارك في الدورة الجديدة من المعرض 65 عارضا من أصحاب مصانع الأثاث بمحافظة دمياط بالإضافة إلى عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية وعدد من الجمعيات الأهلية، الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا.

الأثاث الدمياطي إقبال جماهيري الدورة الجديدة الغرفه التجاريه بدمياط اللجنة النقابية المشروعات المتوسطة والصغير تسويق منتجات

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