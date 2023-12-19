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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.697 تريليون جنيه. 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 25076 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 30262 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10673 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 5426 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7872 نقطة.

البورصة تراجع مؤشرات البورصة تريليون جنيه الاسهم القيادية والمتوسطة المستثمرين

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