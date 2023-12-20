مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يقسو على ميدياما الغانى بثلاثية بدوري الأبطال

تمكن يانج أفريكانز التنزاني، من الحفاظ على آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أفريقيا، بفوزه 3-0 على ضيفه ميدياما الغاني، في رابع جولات دور المجموعات.

وافتتح باكومي زوزوا التسجيل لمصلحة يانج أفريكانز في الدقيقة 31، فيما أضاف كينيدي موسوندا وموداتير يحيى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 61 و66.



وأنهى ميدياما، المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جوناثان سواه في الدقيقة 90.



وارتفع رصيد يانج أفريكانز إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بفارق الأهداف خلف الأهلي المصري المتصدر

في المقابل، تجمد رصيد ميدياما، الذي تلقى خسارته الثانية في المجموعة الرابعة، عند 4 نقاط في ذيل الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة خلف شباب بلوزداد الجزائري.