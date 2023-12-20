عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يقسو على ميدياما الغانى بثلاثية بدوري الأبطال

يانج أفريكانز
يانج أفريكانز

تمكن يانج أفريكانز التنزاني، من الحفاظ على آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أفريقيا، بفوزه 3-0 على ضيفه ميدياما الغاني، في رابع جولات دور المجموعات.

وافتتح باكومي زوزوا التسجيل لمصلحة يانج أفريكانز في الدقيقة 31، فيما أضاف كينيدي موسوندا وموداتير يحيى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 61 و66.


وأنهى ميدياما، المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جوناثان سواه في الدقيقة 90.


وارتفع رصيد يانج أفريكانز إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بفارق الأهداف خلف الأهلي المصري المتصدر

في المقابل، تجمد رصيد ميدياما، الذي تلقى خسارته الثانية في المجموعة الرابعة، عند 4 نقاط في ذيل الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة خلف شباب بلوزداد الجزائري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

موضوعات متعلقة

الإصابات تضرب ريال مدريد.. 8 غيابات للمرينجي أمام ألافيس

معلول والجزيري والمثلوثي.. قائمة تونس المبدئية لكأس أمم أفريقيا

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

3 ألقاب| مانشستر سيتي وجوارديولا وهالاند يحصدون جوائز الـ BBC

تعرف على شرط الزمالك الوحيد لبيع زيزو

توتر.. أول تعليق من باتشيكو بعد هزيمة بيراميدز على يد صن داونز

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

ترشيحاتنا

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

الحكومة تحقق 5.6 مليار دولار بالتخارج من 14 شركة في برنامج الطروحات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن سلسلة من الضربات الجوية والمدفعية على لبنان

للمرة الأولى.. إسرائيل بدون أي إنذار بصواريخ غزة لمدة 24 ساعة

نجاح عظيم.. كتائب القسام تستهدف 12 جنديا إسرائيليا شمال شرق غزة

دولة عربية تبدأ في ضخ المياه المحلاة إلى قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

ملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بأحدث ظهور لها | شاهد

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ