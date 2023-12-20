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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: تحالف القوات المشتركة لحماية البحر الأحمر موجود بالفعل وسُفننا هناك

أرشيفية
أرشيفية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن تحالف القوات المشتركة لحماية البحر الأحمر موجود بالفعل ولدينا سفن للتحالف هناك.

وكانت الدنمارك، أعلنت اليوم الأربعاء، انضمامها إلى تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر سيقيم ممرًا آمنًا في البحر الأحمر، حيث تسابق واشنطن الزمن لتعزيز الأمن في أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية بالشرق الأوسط، لتجنب هجمات الحوثيين.

وحسب الصحيفة، تخطط عملية "حارس الازدهار" الأمريكية- وهي قوة عمل بحرية معززة في البحر الأحمر كشف عنها البنتاجون يوم الاثنين الماضي- لإنشاء ممر آمن للشحن التجاري مع ما لا يقل عن 6 من الحلفاء، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

ممر آمن.. تفاصيل جديدة بشأن عملية "حارس الازدهار" لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

الدنمارك تعلن انضمامها للتحالف البحري لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر

وتقضي الخطة الحالية بأن توفر السفن البحرية لحلف شمال الأطلسي درعًا ضد الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون في اليمن، بدلًا من مرافقة السفن التجارية في قوافل عبر مضيق باب المندب الذي يمر عبره 10 في المائة من التجارة المنقولة بحرًا.

البيت الأبيض البحر الأحمر الولايات المتحدة

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